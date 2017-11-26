Мугабе добровольно принял решение об отставке, пишут СМИ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правивший Зимбабве 37 лет экс-президент Роберт Мугабе добровольно принял решение об отставке после переговоров с военными, рассказал в интервью газете Sunday Mail выступивший на них посредником католический священник Фиделис Муконори.

По его словам, переговоры проходили в резиденции Мугабе, позднее к ним присоединился вернувшийся из Южной Африки Эммерсон Мнангагва, который занимает пост президента в настоящее время.

"Он (Мугабе — ред.) знал, что люди протестовали. Он знал, что фактически протестует армия и очень серьезно относился к этим вопросам … В последний день стало ясно, что президент решил, в конце концов, решил сказать, что "это на благо Зимбабве, то, что я ухожу в отставку", — сообщил Муконори. Он рассказал, что Мугабе просил спикера парламента дать ему время, чтобы успеть написать письмо об отставке перед тем, как начнется процедура его импичмента.

"Президент затем сказал, что "если мне скажут, что процесс импичмента уже начался и если я напишу письмо, это как будто я решил остановить импичмент, это будет выглядеть, как будто я решил скрыть то, что должно выйти наружу", — процитировал президента священник.

Участники переговоров заверили президента, что у него есть время, чтобы уйти в отставку в качестве президента страны по конституционному праву, поскольку заседание в парламенте по вопросу процедуры импичмента только началось.

"Президент был рад. Все были рады. Он подписал письмо", — сказал Муконори.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.