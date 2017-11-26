Автомобиль представителей ОБСЕ у жилого дома, Автомобиль представителей ОБСЕ у жилого дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка. Архивное фотов результате обстрелов, в Киевском районе Донецка

Автомобиль представителей ОБСЕ у жилого дома, Автомобиль представителей ОБСЕ у жилого дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка. Архивное фотов результате обстрелов, в Киевском районе Донецка

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Представители миссии ОБСЕ до сих пор не посетили занятые украинскими силовиками населенные пункты в нейтральной зоне под Горловкой, заявил в воскресенье журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Командование ДНР в минувшую пятницу сообщило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенный пункт в районе Горловки. Украинские СМИ также сообщили, что подразделения ВСУ (вооруженные силы Украины) вошли в два села в нейтральной зоне в Донбассе — Травневое и Гладосово.

Миссия ОБСЕ в пятницу заявила, что проверяет информацию о занятии силовиками ряда населенных пунктов в районе подконтрольной ополченцам Горловки. Позже украинские военные подтвердили, что взяли под контроль Травневое и Гладосово.

"Несмотря на обещания Александра Хуга (первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине — ред.), он так и не прибыл к жителям (Гладосово и Травневое — ред.), чтобы лично убедиться в фактах насилия по отношению к ним со стороны украинских силовиков. В поселки не был отправлен даже патруль международной миссии", — сказал Басурин.

По его словам, единственная информация, которая появилась в отчете миссии ОБСЕ о ситуации в этих населенных пунктах, касалась отсутствия электроснабжения в селе Травневое.

"Почему не связывались с жителями Гладосово, которые обратились с криком о помощи к миссии ОБСЕ? Или Александр Хуг ждет, когда "Айдар" (штурмовой нацбатальон ВСУ — ред.) проведет окончательные зачистки, раздаст в виде гуманитарной помощи разграбленное имущество из магазина №72, и только после этого приедет посмотреть, но уже на "потемкинскую деревню", — отметил Басурин.

Он также добавил, что жители занятых ВСУ населенных пунктов "лишены возможности в настоящее время свободно перемещаться и заблокированы в своих поселках".