Иран может увеличить дальность ракет, если почувствует угрозу от Европы

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Представитель элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что Иран может увеличить дальность своих ракет в случае, если почувствует угрозу со стороны Европы, передает иранское агентство Fars.

"Мы сообщили европейским странам, что если до сегодняшнего дня мы сохраняли дальность полета наших ракет на уровне 2 тысяч километров и не увеличивали ее, то это не из-за недостатка технологий, так как в технологическом смысле у нас нет ограничений на это", — сказал Салами в интервью государственному телеканалу в субботу вечером.

Он отметил, что некоторые европейские страны требуют от Ирана проведения переговоров по иранской ракетной программе. "Если европейцы хотят затронуть вопрос наших ракет, мы можем снять ограничение на дальность (полета ракет)", — добавил он.

Ранее командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что Иран не будет увеличивать дальность своих ракет, поскольку они уже способны достичь территории США.

Ранее США ввели санкции в отношении 41 физического лица и компаний, включая военно-воздушное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как уточняется в опубликованных документах американского правительства, данные санкции вводятся в рамках работы США по противодействию распространению оружия массового поражения.

Ранее президент США Дональд Трамп 13 октября изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. В обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.