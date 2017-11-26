В Днепропетровской области нашли три тайника с оружием и боеприпасами

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили три тайника с оружием и боеприпасами на территории нескольких населенных пунктов в Днепропетровской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Национальной полиции Украины.
Другой тайник правоохранители обнаружили в одном из недостроенных домов в городе Днепр (бывший Днепропетровск), в нем оказалось 11 боеприпасов к гранатомету АГС-17 и гранатомет РПГ-26.
Как отмечается, все найденное оружие и боеприпасы изъяли. Полиция возбудила уголовные дела по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.