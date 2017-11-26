В Днепропетровской области нашли три тайника с оружием и боеприпасами

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили три тайника с оружием и боеприпасами на территории нескольких населенных пунктов в Днепропетровской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, один из тайников найден на заброшенной ферме в городе Никополь. "В нем обнаружили 55 патронов различного калибра, три гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, пять запалов к гранатам, пять противотанковых гранат, одну сигнальную мину и одну гранату ВОГ-17 к станковому гранатомету АГС-17", — говорится в сообщении.

Другой тайник правоохранители обнаружили в одном из недостроенных домов в городе Днепр (бывший Днепропетровск), в нем оказалось 11 боеприпасов к гранатомету АГС-17 и гранатомет РПГ-26.

"Под бетонной плитой заброшенной фермы, расположенной в селе Васильевка Меживского района, полицейские нашли третий тайник. В нем обнаружен гранатомет РПГ-18 и граната РГД-5", — сообщили в полиции.

Как отмечается, все найденное оружие и боеприпасы изъяли. Полиция возбудила уголовные дела по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.