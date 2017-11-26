ВСУ перебросили вооружение на мариупольское направление, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силовики концентрируют тяжелое вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, отмечена переброска на мариупольское направление артиллерии и бронетехники, заявил в воскресенье журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать концентрацию запрещенного вооружения ВС (вооруженные силы — ред.) Украины в зоне "АТО". В частности, зафиксировано прибытие в Волноваху (под контролем ВСУ) железнодорожного состава с бронетехникой и артиллерийскими системами, которые будут направлены на усиление соединений ВСУ на мариупольском направлении", — сказал Басурин.