ЛНР обвинила ВСУ в попытке выдать небоевую потерю военного за гибель в бою

ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко опроверг сообщения украинской стороны о передаче волонтерам 25 ноября тела младшего сержанта ВСУ Дениса Кривенко.

Ранее в ЛНР заявили, что трое солдат ВСУ погибли, двое ранены при попытке выйти на позиции республики у поселка Фрунзе на линии соприкосновения в Донбассе. Позже в том же районе ополченцы обнаружили еще одного раненного солдата и отправили его в больницу. 25 ноября тела погибших военнослужащих передали украинским волонтерам.

"Ряд украинских СМИ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО перечислили фамилии военнослужащих, погибших в Крымском (район поселка Фрунзе — ред.), среди которых прозвучала фамилия некоего младшего сержанта Дениса Кривенко, однако хочу официально заявить, что вчера при передаче тел украинской стороне, военнослужащего с такими данными не было", — объяснил Марочко.

По его мнению, приписывая причастность этого солдата к инциденту, украинское командование пытается списать небоевую потерю в рядах 58 бригады ВСУ на гибель во время боя.