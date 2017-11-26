В ночном клубе на Тенерифе провалился пол, 22 человека пострадали

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В ночном клубе на испанском острове Тенерифе провалился пол, 22 человека пострадали, сообщает издание Mundo.

В клубе Butterfly Disco Pub в городе Адехе на юге острова проходила дискотека, когда пол рухнул и люди упали в подвал. На место прибыли пожарные и бригады скорой помощи. Два человека получили серьезные травмы, многих доставили в больницы с переломами и ушибами.

Среди пострадавших люди разного возраста и разных национальностей, в частности французы, бельгийцы и румыны, сообщает телеканал RTVE.