Украинские силовики проверяют информацию о взятом в плен военном в Донбассе

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силовики проверяют информацию о том, что украинского военного взяли в плен в Донбассе, сообщил в воскресенье спикер штаба военной операции в Донбассе Василий Лабай.

Шестнадцатый мотопехотный батальон вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook сообщил, что украинский военный 23 ноября попал в плен к ополченцам в Донбассе.

"Достоверной, подтвержденной информации по этому поводу у меня пока нет. Мы видели то видео, и сейчас ответственные органы изучают его. Если этот факт действительно подтвердится, то я убежден в том, что украинская власть будет бороться за скорейшее его освобождение — так же, как и за других украинских заложников", — цитирует Лабая сайт телеканала "112 Украина".

Ранее официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в одной из больниц республики находится силовик, раненный при попытке диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины проникнуть в ЛНР в районе населенного пункта Фрунзе.

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