ТОКИО, 26 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. В исключительной экономической зоне Японии задержали россиянина — капитана корабля по подозрению в браконьерстве, рассказал РИА Новости третий секретарь генконсульства в Саппоро Сергей Коняев.

Об инциденте диппредставительству сообщило Управление безопасности на море по городу Момбецу (Хоккайдо). Россиянин Владислав Мятец управлял судном под флагом Сьерра-Леоне. Просьб об оказании помощи в генконсульство пока не поступало.

"Мы поддерживаем контакт с компетентными органами Японии и при поступлении соответствующего обращения будем готовы оказать российским гражданам необходимую помощь в рамках своей компетенции", — сообщил дипломат.

По данным местных СМИ, судно занималось незаконным промыслом краба. На борту находились 18 человек. О гражданстве остальных 17 членов экипажа не сообщалось. Судно переправили в порт Момбецу, при осмотре обнаружили улов краба.