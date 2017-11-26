Географический диктант напишут в 26 странах

12:4726.11.2017
(обновлено: 12:48 26.11.2017)
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Более 2,3 тысяч площадок в 26 странах открылись для желающих написать Географический диктант, сообщили РИА Новости в Русском географическом обществе.
Масштабная образовательная акция, инициатором которой был Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз.
На главную площадку Географического диктанта в Московском государственном университете имени Ломоносова свои знания по географии пришли проверить президент РГО Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, члены Ученого совета РГО и известные спортсмены, кадеты и юнармейцы. Всего в МГУ напишут Географический диктант около тысячи человек.
По данным РГО, в этом году к акции присоединились Австралия, Азербайджан, Аргентина, Великобритания, Дания, Норвегия, Сербия, Сирия, Турция, Черногория, Чехия, Китай, Румыния и другие государства — всего диктант напишут в 26 странах.
"Если в прошлом году диктант писали на 1464 площадках, то в 2017 их стало более 2,3 тысячи. Лидером по количеству пунктов проведения образовательной акции среди иностранных государств является Китай, где диктант напишут сразу в 10 городах", — рассказали в обществе.
"Самой большой площадкой за рубежом по количеству мест стал филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку, где диктант смогут написать 600 участников. Лидер по количеству площадок в России — Республика Саха (Якутия), где диктант проходит в 308 организациях", — подчеркнули в РГО.
Самые необычные площадки открылись на научно-исследовательском судне "Академик Федоров" в рамках Российской Антарктической экспедиции" и на атомном ледоколе "Ленин", который в настоящее время является музеем и объектом культурного наследия в Мурманске. Также по информации РГО, диктант пройдет в поездах Нижний Новгород — Москва и в "Стриже" Москва — Берлин.
Кроме того, свои знания можно будет проверить онлайн на сайте диктанта с 26 по 30 ноября.
20 ноября во всех субъектах РФ стартовал Всероссийский географический диктант.
Он проходил на 1,7 тысячи площадках по всей стране. В столице было открыто 50 площадок. Больше всего пунктов для написания диктанта было в Якутии – 650.
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова.
Главной площадкой в Москве стал Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, где работу написали более 1,5 тысяч человек.
Участники Всероссийского географического диктанта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К.Серова.
Результаты Всероссийского географического диктанта позволят разработать рекомендации для учебных программ, которые готовятся в рамках концепции развития общего и среднего географического образования.
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Телеведущий Николай Дроздов перед началом Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова.
Диктант составлен в трех вариантах – для Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. В каждом варианте 30 заданий, условно разделенных на три блока.
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Кадеты филиала Нахимовского ВМУ (Севастопольского президентского кадетского училища) во время написания Всероссийского географического диктанта.
Всероссийский географический диктант проходит в России во второй раз. Впервые он состоялся в прошлом году по инициативе президента России, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина.
Максимум за диктант можно получить 100 баллов. Один из главных принципов диктанта – анонимность. На бланках заданий и ответов не требуется указывать имя.
Олимпийский чемпион, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов (справа) во время Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова.
Также испытать свои силы можно онлайн на сайте, посвященном диктанту, до 14:00 мск 23 ноября.