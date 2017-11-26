Географический диктант напишут в 26 странах

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Более 2,3 тысяч площадок в 26 странах открылись для желающих написать Географический диктант, сообщили РИА Новости в Русском географическом обществе.

Масштабная образовательная акция, инициатором которой был Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз.

На главную площадку Географического диктанта в Московском государственном университете имени Ломоносова свои знания по географии пришли проверить президент РГО Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, члены Ученого совета РГО и известные спортсмены, кадеты и юнармейцы. Всего в МГУ напишут Географический диктант около тысячи человек.

По данным РГО, в этом году к акции присоединились Австралия, Азербайджан, Аргентина, Великобритания, Дания, Норвегия, Сербия, Сирия, Турция, Черногория, Чехия, Китай, Румыния и другие государства — всего диктант напишут в 26 странах.

"Если в прошлом году диктант писали на 1464 площадках, то в 2017 их стало более 2,3 тысячи. Лидером по количеству пунктов проведения образовательной акции среди иностранных государств является Китай, где диктант напишут сразу в 10 городах", — рассказали в обществе.

"Самой большой площадкой за рубежом по количеству мест стал филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку, где диктант смогут написать 600 участников. Лидер по количеству площадок в России — Республика Саха (Якутия), где диктант проходит в 308 организациях", — подчеркнули в РГО.

Самые необычные площадки открылись на научно-исследовательском судне "Академик Федоров" в рамках Российской Антарктической экспедиции" и на атомном ледоколе "Ленин", который в настоящее время является музеем и объектом культурного наследия в Мурманске. Также по информации РГО, диктант пройдет в поездах Нижний Новгород — Москва и в "Стриже" Москва — Берлин.

Кроме того, свои знания можно будет проверить онлайн на сайте диктанта с 26 по 30 ноября.