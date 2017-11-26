При обвале горных пород в Китае погибли шесть человек

ПЕКИН, 26 ноя — РИА Новости. Шесть человек погибли, девять получили травмы в результате обвала горных пород в городском округе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района на юго-востоке КНР.

Министерство земельных и природных ресурсов КНР в микроблоге Weibo сообщило, что обвал произошел в воскресенье утром по местному времени в уезде Машань, под завалами горных пород оказалось трехколесное транспортное средство. При этом не уточняется, находились ли в нем все погибшие и пострадавшие, либо под обвал попали также и другие жители этого района.

Сразу после инцидента министерство отреагировало на ЧС, на место были направлены спасатели, медики, специалисты отдела по предотвращению катастроф, геологи.