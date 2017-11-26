Глава Минздрава Израиля ушел в отставку, протестуя против нарушения шабата

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя — РИА Новости. Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман подал в отставку из-за несогласия с проведением ремонтных работ на железной дороге по субботам — в шабат, когда еврейская традиция запрещает большинство видов производственной деятельности, передает местное телевидение.

Железнодорожники в Израиле традиционно стараются использовать субботний перерыв в движении поездов, чтобы без ущерба для расписания провести необходимые работы.

Министр последние несколько недель грозил премьеру Биньямину Нетаньяху отставкой и отклонял предлагавшиеся ему варианты компромисса, настаивая на полной остановке железнодорожных работ в шабат, который продолжается с вечера пятницы до захода солнца в субботу.

Теперь министерский портфель перейдет к Нетаньяху. Как отмечает Второй телеканал, премьер рассчитывает на преодоление разногласий с ультрарелигиозной партией "Еврейство Торы", которую возглавляет Лицман, и на его возвращение в правительство.

Ожидается, что партия останется в правящей коалиции, таким образом, Нетаньяху сохранит поддержку парламентского большинства, и в стране не возникнет угрозы досрочных выборов.

"Еврейство Торы" представляет интересы ультрарелигиозных ашкеназийских евреев, то есть выходцев из Европы, и имеет шесть мандатов в нынешнем составе Кнессета. Без них в коалиции Нетаньяху останется 60 депутатов — на один меньше минимального парламентского большинства.