Джордж Буш-старший стал самым долгоживущим экс-президентом в истории США

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-старший стал самым долгоживущим экс-главой государства за всю историю страны, пишет газета Washington Times.
Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 года в городке Милтон штата Массачусетс. Он был президентом США в 1989 — 1993 годах. В 2006 году, после смерти 38-го президента США Джерри Форда Буш-старший стал самым пожилым из ныне живущих президентов страны. Он старше ныне здравствующего 39-го президента США Джимми Картера всего на четыре месяца.