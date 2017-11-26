Джордж Буш-старший стал самым долгоживущим экс-президентом в истории США

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-старший стал самым долгоживущим экс-главой государства за всю историю страны, пишет газета Washington Times.

Возраст бывшего американского лидера в субботу составил 93 года 166 дней, что на один день больше, чем у предыдущего "рекордсмена", 39-го президента США Джеральда Форда. Правивший страной с 1974 по 1977 годы политик скончался 26 декабря 2006 года, когда ему было 93 года 165 дней.

Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 года в городке Милтон штата Массачусетс. Он был президентом США в 1989 — 1993 годах. В 2006 году, после смерти 38-го президента США Джерри Форда Буш-старший стал самым пожилым из ныне живущих президентов страны. Он старше ныне здравствующего 39-го президента США Джимми Картера всего на четыре месяца.