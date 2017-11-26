В стихийном городке у здания Рады сгорела палатка

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Одна из палаток сгорела в стихийном городке, устроенном сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили возле здания Верховной рады Украины в центре Киева, в результате пожара никто не пострадал, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции.

"В 9.40 (10.40 мск) правоохранители заметили задымление в палаточном городке возле Верховной рады Украины. И полицейские, и спасатели, которые находились на дежурстве, сразу бросились туда, а затем потушили палатку, которая горела", — говорится в сообщении.

По предварительной информации спасателей, возгорание произошло от установленной там печки-буржуйки. Полиция проводит проверку.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

Изначально соорганизаторами акции выступали целый ряд политических сил разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. После первой недели митингов большинство политических сил заявили о выходе из протеста.

Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента. Он также сообщил, что начиная с 13 ноября палаточный городок у здания Верховной рады в Киеве будет расширен, он станет "тренировочным лагерем", где люди будут обучаться "методам мирной демократической борьбы".