Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР встретится с американским коллегой

ТОКИО, 26 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун посетит с 28 ноября по 1 декабря США, где обсудит северокорейскую проблему со спецпредставителем США по политике в отношении КНДР Джозефом Юном.

"В ходе визита в США Ли До Хун планирует поделиться (с американским коллегой — ред.) своей оценкой текущей ситуации в КНДР и ее ядерной программы с учетом результатов его последних встреч с представителями других заинтересованных (в решении проблемы — ред.) стран, в частности, Японии, Китая и России", — отмечается в сообщении МИД Южной Кореи.

На понедельник, 27 ноября, запланированы консультации Ли До Хуна с замглавы российского МИД Игорем Моргуловым, который в воскресенье прибыл в Сеул. Как заявил Моргулов РИА Новости по прибытии в Южную Корею, стороны планируют обсудить "как вопросы двусторонней повестки дня, так и вопросы, связанные с урегулированием северокорейской ядерной проблемы".