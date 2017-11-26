Пушков ответил на идею Порошенко об ответственности за отрицание голодомора

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко ввести ответственность за непризнание голодомора и холокоста.

Политик отметил парадоксальность подобных высказываний со стороны нынешней киевской власти, которая прославляет украинских коллаборационистов.

"Порошенко задумал закон о непризнании холокоста. Видимо, забыл, что в украинском холокосте в Бабьем Яру участвовали "герои" нынешней Украины", — написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Порошенко призвал принять закон об ответственности за отрицание голодомора, сравнив его с холокостом. Кроме того, украинский лидер выразил желание, чтобы Россия "покаялась" за голодомор.

На Украине действует закон, который признает голод 1932-33 годов "геноцидом украинского народа". В России действия Киева воспринимаются как попытка политизировать историю и посеять раздор между народами.