ВМС Ирана в декабре получит новый ракетный корабль

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Новый корабль, с которого можно осуществить пуск ракеты, как ожидается, поступит на вооружение иранских ВМС в Каспийском море до 21 декабря, сообщает агентство Fars со ссылкой на представителя ведомства.
В среду командующий иранскими ВМС Хуссейн Ханзади (Hossein Khanzadi) заявил, что ракетный корабль "Сепар" ("Щит") войдет в Каспийское море по случаю Дня военно-морских сил 28 ноября. По его словам, в ближайшее будущее на вооружение ВМС также поступит несколько судов и вертолетов.