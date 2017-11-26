ВМС Ирана в декабре получит новый ракетный корабль

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Новый корабль, с которого можно осуществить пуск ракеты, как ожидается, поступит на вооружение иранских ВМС в Каспийском море до 21 декабря, сообщает агентство Fars со ссылкой на представителя ведомства.

"Военный корабль войдет в состав Северного флота в середине месяца азар (22 ноября — 21 декабря), — заявил командующий Северным флотом Ахмад Реза Бакери (Ahmad Reza Baqeri). По его словам, на вооружение флота также поступит боевой корабль.

В среду командующий иранскими ВМС Хуссейн Ханзади (Hossein Khanzadi) заявил, что ракетный корабль "Сепар" ("Щит") войдет в Каспийское море по случаю Дня военно-морских сил 28 ноября. По его словам, в ближайшее будущее на вооружение ВМС также поступит несколько судов и вертолетов.