СЕУЛ, 26 ноя — РИА Новости. Россия и США ведут консультации по проблеме КНДР на уровне внешнеполитических ведомств, но встречи пока не планируются, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов по прибытии в Сеул.

"Мы находимся в постоянном диалоге с американскими коллегами по этой теме. Контакты ведутся по линии МИД и госдепартамента", — ответил он на вопрос, ведут ли Москва и Вашингтон консультации по северокорейскому урегулированию.

При этом дипломат не стал уточнять, когда могут произойти российско-американские переговоры по этой теме, в том числе его встреча со спецпредставителем США по политике в отношении КНДР Джозефом Юном.

"Такая встреча может состояться теоретически, но о конкретных сроках пока говорить рано", — ответил он на вопрос, могут ли переговоры пройти до конца 2017 года или в начале 2018 года.

Визит замглавы российского МИД Игоря Моргулова в Сеул продлится до 28 ноября. Он планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Юн Сун Гу, а также со спецпредставителем МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.