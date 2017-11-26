Египетский депутат призвал провести конференцию по борьбе с терроризмом

КАИР, 26 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Эффективная борьба с терроризмом должна включать сотрудничество граждан с властями, а также действенное международное взаимодействие, считает член комитета по обороне и национальной безопасности парламента Египта генерал Яхья аль-Кадвани. В беседе с РИА Новости он высказался за проведение экстренной международной конференции по борьбе с терроризмом, которую мог бы принять на своей территории Египет.

В минувшую пятницу группа террористов организовала беспрецедентное по жестокости нападение на мечеть эр-Роуда на севере Синайского полуострова. Напавшие на мирных граждан боевики сначала привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из здания мечети безоружных людей из автоматического оружия. На данный момент погибшими числятся 305 человек, в том числе 27 детей и более ста стариков. Пострадали еще 130 мирных граждан.

"Тесное сотрудничество граждан и властей в противодействии терроризму, выявлении его очагов — единственный действенный способ эффективной борьбы с этим страшным явлением. Необходимо и международное сотрудничество. Необходима экстренная международная конференция — и Египет мог бы выступить здесь страной-организатором — для определения роли каждой страны в борьбе с терроризмом", — сказал генерал.

По его мнению, необходимы "действенные международные шаги в борьбе с терроризмом, предотвращении его финансирования, поставок вооружения, предоставления тренировочных лагерей, организации вербовки боевиков, распространения идеологии". "Также требуется регулирование соцсетей для исключения вербовки через них боевиков террористических организаций и распространения экстремистской идеологии", — отметил аль-Кадвани.

Он добавил, что Египет впервые столкнулся с новой формой терроризма. "Теракт в мечети эр-Роуда – это новая форма терроризма, с которой неожиданно столкнулся Египет. Египет — страна традиционно умеренных религиозных взглядов, терпимая ко всем религиям. Эта перемена связана с намеренным внедрением, в особенности среди населения на севере Синайского полуострова, радикальных экстремистских идей, чуждых населению Синая и всего Египта. Основополагающая идея таких группировок: "Кто не с нами, — тот против нас, и должна пролиться его кровь". Налицо высшая опасность такой идеологии и необходимость противостоять ей и искоренить ее в Египте", — уверен депутат.

Он призвал граждан страны задуматься о своей личной роли в противодействии террористической угрозе. "Население должно полностью сотрудничать с властями по выявлению и обезвреживанию террористических элементов и тех, кто распространяет радикальные идеи, поскольку они прячутся среди мирных граждан, живут и в Бир эль-Абд, и в эль-Арише и в Шейх Зовейд, в разных городах страны. Нынешний период — период войны против идеологии зла, нацелившейся на нашу жизнь, наши ценности, наше общество, нашу безопасность, наших детей. Это уже вызов для каждого из нас", — подчеркнул египетский генерал.