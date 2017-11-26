Украинская воспитательница избила ребенка ногами на глазах у матери

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жительница украинского Николаева обвинила воспитательницу детского сада в избиении ребенка, сообщает ТСН.

Отмечается, что Анастасия Крицкая зашла в учреждение в середине дня, чтобы сдать деньги на поход в театр. Зайдя в комнату, женщина увидела, как сотрудница детсада бросает девочку на пол и бьет ногой.

"Ребенок закричал, я закричала. Воспитательница была в шоке: простите, это в первый раз, такого больше не повторится", — рассказала женщина.

По данным телеканала, администрация детсада встала на сторону воспитательницы "с безупречным стажем", утверждая, что девочку пытались "успокоить во время припадка".

Тем не менее, воспитательница уволилась по собственному желанию. В полиции отмечают, что за нанесение легких телесных повреждений ей грозит наказание в виде штрафа и общественных работ.