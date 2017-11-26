Эксперт прокомментировал возможность перегруза на аргентинской подлодке

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Представитель аргентинской флотской разведки, двое боевых пловцов и еще четверо не входящих в состав команды подводной лодки "Сан-Хуан" неустановленных лиц, не могли своим весом создать перегруз и потопить субмарину, заявил РИА Новости в воскресенье российский военный эксперт, заместитель главного редактора журнала Министерства обороны РФ "Воин России" капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Ранее в воскресенье брат одного из младших офицеров пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" сообщил РИА Новости, что вместо штатных 37 членов экипажа на ее борту находились 44 человека, причем лишние семеро человек, по словам собеседника агентства, не были подводниками. В число этих семи человек вошли два боевых пловца из подразделения спецназначения ВМС Аргентины Buzos tacticos, а также сотрудник флотской службы разведки. Эту информацию родственник подводника получил от супруги разведчика, который вышел в море на борту "Сан-Хуана".

"Аргентинский флотский разведчик, двое боевых пловцов и еще четверо нештатных неустановленных лиц не могли массой своих тел создать перегруз и потопить "Сан-Хуан", — сказал Дандыкин.

По его словам, "это обычная практика для всех флотов мира, оснащенных субмаринами, когда в море на подлодках выходят разные люди сверх штата экипажа".

"Это могут быть представители вышестоящих штабов, науки, промышленности, нештатные священники, военные журналисты. В прочный корпус атомной подводной лодки, например, на межфлотский переход может сесть и второй экипаж. Конечно, штатным членам команды приходится потесниться", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что все, кто выходит в море на борту подводной лодки, проходят соответствующую, "в частности, легководолазную подготовку".

"Это — не пассажиры, а профильные специалисты, которые подготовлены к подводному плаванию. Лодки практически никогда не выходят только со штатной командой на борту. Они изначально рассчитаны на прием дополнительного количества людей и нештатного имущества", — пояснил Дандыкин.

По его мнению, находящемуся на борту "Сан-Хуана" аргентинскому разведчику "вряд ли стоило делиться с родственниками информацией о деталях своей командировки".

"И жене разведчика, я считаю, не следует делиться служебной информацией с людьми, которые передают ее информационным агентствам", — добавил эксперт.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту — 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела в Аргентину для участия в поиске подлодки "Сан-Хуан". В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей назначен глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.