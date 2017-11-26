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"Где зеркальность?". Куратор госСМИ в США оценил закон России об иноагентах

09:2726.11.2017
(обновлено: 09:35 26.11.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фотоКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН/МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Агентство, курирующее государственные медиаресурсы США, считает, что новый закон РФ о СМИ-иноагентах не является зеркальным ответом "по принципу взаимности" на ограничение Вашингтоном работы RT и Sputnik в Соединенных Штатах.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Подписано президентом: Путин одобрил закон о статусе иноагента для СМИ
"Хотя мы и не будем рассуждать о том, как новые шаги российского правительства повлияют на нашу журналистскую работу, любое определение таких шагов, как действия по принципу взаимности, жестко искажают действительность", — говорится в заявлении директора американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джона Лансинга.

Заявление было опубликовано после того, как президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для средств массовой информации, который принят российским парламентом в ответ на притеснения СМИ РФ в США.

Жалоба после собственных действий

Куратор американских государственных СМИ — "Голоса Америки" и "Радио Свобода" — утверждает, что они не имеют тех же возможностей распространения, которые предоставлены RT и Sputnik. При этом проектам "Голоса Америки", "Радио Свобода" в РФ лишь направлены уведомления о возможности их регистрации иноагентами, в то время как RT America — под угрозой уголовного преследования — и американский партнёр Sputnik уже зарегистрированы в США как иностранные агенты.

Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Минюст предложил, чтобы несколько ведомств признавали СМИ иноагентами
Несмотря на разницу между уведомлением о теоретически возможных мерах в РФ и реальным давлением властей США на RT America и Sputnik, куратор американских государственных медиа утверждает, что у российских СМИ есть все возможности в США, а у американских государственных СМИ такой возможности в России якобы нет. "Российским СМИ, включая RT и Sputnik, предоставлена возможность свободно действовать в Соединённых Штатах, и (их программы) могут передавать кабельные телестанции и FM-радиостанции. Однако международным медиаресурсам США, включая "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", запрещено иметь телевидение и радио в России", — заявляет Лансинг, не приводя ссылок на документы о таком запрете.

Игнорирование фактов

При этом Лансинг игнорирует факт вещания в РФ американских СМИ, например CNN, в российских кабельных сетях, а также эфирного вещания "Радио Свобода" на AM-частотах в России.

"BBG был бы рад, если бы нынешний акцент на взаимность между российскими и американскими СМИ завершился бы предоставлением компаниям США — включая международные медиаресурсы США, такие как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" — тех же прав и возможностей в России, которыми обладают российские сети в США", — говорится в пресс-релизе BBG.

Лансинг при этом не упоминает в своём заявлении тот факт, что ни одно из американских СМИ не зарегистрировано в РФ как иноагент.

Глава BBG также жалуется на действия российских властей по отношению к журналистам подведомственных ему СМИ США. В частности, он упоминает судебный приговор в Крыму внештатному автору "Свободы" Николаю Семене, осуждённому условно за призывы к экстремизму (уголовное дело против него завели, в том числе, за призывы к боевым операциям). Кроме того, Лансинг жалуется на отказ в продлении визы корреспонденту "Голоса Америки" Дэниэлю Ширфу, но ничего не говорит о фактах непродления виз в США российским журналистам — о чем сообщал МИД РФ. Руководитель BBG также пишет о "нокдаунах и пинках", полученных в Краснодаре журналистами "Голоса Америки", однако ничего не говорит о применении силы полицейскими против журналистов RT в Вашингтоне — с последующим арестом после освещения протестов в американской столице.

Основания зеркальности

Сотрудница кафе KFC. Архив
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме предложили признать McDonald’s и KFC иностранными агентами
Совет управляющих по вещанию (BBG) — американское правительственное ведомство, финансируемое из федерального бюджета США. В его ведении находятся радиостанции "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", которым направлены уведомления о возможности признания "иностранными агентами" в рамках нового российского закона, подписанного в субботу. Минюст России ранее направил уведомления о возможном признании в России иностранными агентами в адрес "Голоса Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", регионального проекта IdeL.Реалии, телеканала "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирской службы "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проекта "Фактограф".

Подписанный закон о СМИ-иноагентах, как отмечали в российском парламенте, стал вынужденным ответом на притеснение российских СМИ в США и, в частности, на регистрацию "иностранным агентом" RT America Минюстом США под угрозой уголовного дела.

"По указу тридцать восьмого"

Тележурналист Владимир Познер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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RT удалось напугать американское руководство, заявил Познер
Ранее по требованию американских властей ретранслирующая компания Reston Translator была зарегистрирована Минюстом США в качестве иноагента. При этом сам Sputnik, работающий со многими компаниями по всему миру, в качестве иностранного агента в США не регистрировался, таких требований от американских властей не поступало. В посольстве России в Вашингтоне эти действия назвали продолжением политики давления на российские СМИ.

До этого министерство юстиции США внесло RT America в список иноагентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

Помешательство на вмешательстве
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Помешательство на вмешательстве
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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lyuda.terenteva.55
Время америкосов практически закончилось. Что заслужили, то и получили. И мало ещё.
09:39
26.11.2017
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