ВАШИНГТОН/МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Агентство, курирующее государственные медиаресурсы США, считает, что новый закон РФ о СМИ-иноагентах не является зеркальным ответом "по принципу взаимности" на ограничение Вашингтоном работы RT и Sputnik в Соединенных Штатах.
Заявление было опубликовано после того, как президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для средств массовой информации, который принят российским парламентом в ответ на притеснения СМИ РФ в США.
Жалоба после собственных действий
Куратор американских государственных СМИ — "Голоса Америки" и "Радио Свобода" — утверждает, что они не имеют тех же возможностей распространения, которые предоставлены RT и Sputnik. При этом проектам "Голоса Америки", "Радио Свобода" в РФ лишь направлены уведомления о возможности их регистрации иноагентами, в то время как RT America — под угрозой уголовного преследования — и американский партнёр Sputnik уже зарегистрированы в США как иностранные агенты.
Игнорирование фактов
При этом Лансинг игнорирует факт вещания в РФ американских СМИ, например CNN, в российских кабельных сетях, а также эфирного вещания "Радио Свобода" на AM-частотах в России.
"BBG был бы рад, если бы нынешний акцент на взаимность между российскими и американскими СМИ завершился бы предоставлением компаниям США — включая международные медиаресурсы США, такие как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" — тех же прав и возможностей в России, которыми обладают российские сети в США", — говорится в пресс-релизе BBG.
Лансинг при этом не упоминает в своём заявлении тот факт, что ни одно из американских СМИ не зарегистрировано в РФ как иноагент.
Глава BBG также жалуется на действия российских властей по отношению к журналистам подведомственных ему СМИ США. В частности, он упоминает судебный приговор в Крыму внештатному автору "Свободы" Николаю Семене, осуждённому условно за призывы к экстремизму (уголовное дело против него завели, в том числе, за призывы к боевым операциям). Кроме того, Лансинг жалуется на отказ в продлении визы корреспонденту "Голоса Америки" Дэниэлю Ширфу, но ничего не говорит о фактах непродления виз в США российским журналистам — о чем сообщал МИД РФ. Руководитель BBG также пишет о "нокдаунах и пинках", полученных в Краснодаре журналистами "Голоса Америки", однако ничего не говорит о применении силы полицейскими против журналистов RT в Вашингтоне — с последующим арестом после освещения протестов в американской столице.
Основания зеркальности
Подписанный закон о СМИ-иноагентах, как отмечали в российском парламенте, стал вынужденным ответом на притеснение российских СМИ в США и, в частности, на регистрацию "иностранным агентом" RT America Минюстом США под угрозой уголовного дела.
"По указу тридцать восьмого"
До этого министерство юстиции США внесло RT America в список иноагентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".