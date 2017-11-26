Голландец случайно купил акварель Гитлера за 75 центов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Нидерландах мужчина случайно купил акварель, выполненную Адольфом Гитлером, сообщает Volkstrant.
Дочь мужчины не захотела оставить дома такое специфическое произведение искусства и попыталась продать его, однако аукционные дома отказались выставлять лот на торги.
В итоге женщина отдала картину голландскому институту военной документации. В процессе аутентификации, длившемся несколько месяцев, было установлено, что акварель действительно была создана Адольфом Гитлером.