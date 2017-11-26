Голландец случайно купил акварель Гитлера за 75 центов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Нидерландах мужчина случайно купил акварель, выполненную Адольфом Гитлером, сообщает Volkstrant.

Картина под названием "Старая ратуша" продавалась на блошином рынке за 75 центов. Известную подпись новый владелец акварели заметил только по возвращении домой.

Дочь мужчины не захотела оставить дома такое специфическое произведение искусства и попыталась продать его, однако аукционные дома отказались выставлять лот на торги.

В итоге женщина отдала картину голландскому институту военной документации. В процессе аутентификации, длившемся несколько месяцев, было установлено, что акварель действительно была создана Адольфом Гитлером.