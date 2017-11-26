Силовики выпустили более 350 мин за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (357)

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 350 мин за сутки, сообщили журналистам в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

"Донецкое направление: гаубицы калибром 122 миллиметра применялись дважды, выпущено 27 снарядов, минометы калибром 120 и 82 миллиметра — 26 раз, выпущено 198 мин, танки — четыре раза, произведено 23 выстрела", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на горловском и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили более 100 мин. Также силовики вели огонь по территории республики из гранатометов, вооружения БМП, зенитных установок.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1217 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР составило 617 единиц", — добавили в СЦКК.

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