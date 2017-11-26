РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Жители Гондураса выбирают президента

08:4326.11.2017
(обновлено: 08:44 26.11.2017)
22460
© AFP 2017 / Orlando SierraМужчина держит флаг Гондураса. Архивное фотоМужчина держит флаг Гондураса. Архивное фото
© AFP 2017 / Orlando Sierra

МЕХИКО, 26 ноя – РИА Новости. Граждане Гондураса в воскресенье выбирают нового президента в ходе всеобщих выборов, а также депутатов парламента и глав органов местного самоуправления.

Судебная система США. Архивное фото
© Fotolia / Vivian Seefeld
В США суд приговорил сына экс-президента Гондураса к 24 годам тюрьмы

На главный пост в центральноамериканской стране претендуют девять кандидатов, но только три из них, по опросам общественного мнения, могут реально оспаривать президентство.

Это действующий глава государства Хуан Орландо Эрнандес от Национальной партии, который переизбирается на новый срок, хотя в конституции содержался прямой запрет на подобное переизбрание. За ним, судя по предпочтениям избирателей, идут Сальвадор Насралла от оппозиционного альянса, и Луис Селайя от Либеральной партии.

В декабре 2016 года верховный избирательный суд Гондураса согласился с выдвижением кандидатуры действующего президента Эрнандеса на новый срок на предстоящих выборах. Тогда его кандидатура была предложена сразу двумя течениями правящей Национальной партии, и суд посчитал это законным.

Первый мандат Эрнандеса заканчивается в январе 2018 года. Ранее президент согласился стать кандидатом на всеобщих выборах от Национальной партии, несмотря на прямой запрет конституции выдвигаться одному человеку второй раз подряд. Тогда он пояснил, что дал согласие своим сторонникам выдвинуться только на один дополнительный срок.

Действующая конституция запрещает одному и тому же человеку под каким-либо предлогом выдвигаться на пост главы Гондураса два раза. Однако в 2015 году верховный суд принял решение, дающее такую возможность, но в основном законе страны формулировки остались прежними. Решение президента вызвало недовольство оппозиции, напомнившей о судьбе одного из предшественников Эрнандеса Мануэля Селайи.

В июне 2009 года президент Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума, дающего ему право избираться на второй срок. Селайя был арестован и выслан в Коста-Рику, а также обвинен в коррупции и нарушении конституции. Позже экс-президент вернулся в Гондурас.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
tsimbler
Меня гандурас не беспокоит!!!))))
09:19
26.11.2017
ОтветитьНе отвечать
beta-k
А Украину это беспокоит?... :)))
08:56
26.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена