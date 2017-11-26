Жители Гондураса выбирают президента

МЕХИКО, 26 ноя – РИА Новости. Граждане Гондураса в воскресенье выбирают нового президента в ходе всеобщих выборов, а также депутатов парламента и глав органов местного самоуправления.

На главный пост в центральноамериканской стране претендуют девять кандидатов, но только три из них, по опросам общественного мнения, могут реально оспаривать президентство.

Это действующий глава государства Хуан Орландо Эрнандес от Национальной партии, который переизбирается на новый срок, хотя в конституции содержался прямой запрет на подобное переизбрание. За ним, судя по предпочтениям избирателей, идут Сальвадор Насралла от оппозиционного альянса, и Луис Селайя от Либеральной партии.

В декабре 2016 года верховный избирательный суд Гондураса согласился с выдвижением кандидатуры действующего президента Эрнандеса на новый срок на предстоящих выборах. Тогда его кандидатура была предложена сразу двумя течениями правящей Национальной партии, и суд посчитал это законным.

Первый мандат Эрнандеса заканчивается в январе 2018 года. Ранее президент согласился стать кандидатом на всеобщих выборах от Национальной партии, несмотря на прямой запрет конституции выдвигаться одному человеку второй раз подряд. Тогда он пояснил, что дал согласие своим сторонникам выдвинуться только на один дополнительный срок.

Действующая конституция запрещает одному и тому же человеку под каким-либо предлогом выдвигаться на пост главы Гондураса два раза. Однако в 2015 году верховный суд принял решение, дающее такую возможность, но в основном законе страны формулировки остались прежними. Решение президента вызвало недовольство оппозиции, напомнившей о судьбе одного из предшественников Эрнандеса Мануэля Селайи.

В июне 2009 года президент Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума, дающего ему право избираться на второй срок. Селайя был арестован и выслан в Коста-Рику, а также обвинен в коррупции и нарушении конституции. Позже экс-президент вернулся в Гондурас.