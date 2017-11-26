В ЛНР заявили, что ВСУ четыре раза за сутки обстреляли республику

ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Всего по территории ЛНР было выпущено более 40 снарядов.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиново, Долгое, Калиновка, Логвиново. Огонь велся со стороны подконтрольных ВСУ Троицкого, Лопаскино и Луганского.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
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