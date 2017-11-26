На Бали повторное извержение вулкана привело к отмене рейсов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Второе за неделю извержение вулкана Агунг произошло на индонезийском острове Бали, что привело к отмене рейсов в международном аэропорту, сообщает агентство Синьхуа.

Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных, то есть извержение не считалось сильным.

По данным агентства Синьхуа, оценка уровня активности вулкана в связи с повторным извержением не изменилась.

По словам представителя ведомства, в общей сложности в международном аэропорту Денпасар было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.

"Отмена рейсов — это решение авиакомпаний", — сказал он, подчеркнув, что по оценкам агентства по преодолению последствий стихийных бедствий обстановка в международном аэропорту остается безопасной.