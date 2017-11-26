Более 30 человек госпитализированы в результате взрыва в китайском Нинбо

ПЕКИН, 26 ноя — РИА Новости. Более 30 человек пострадали в результате взрыва в портовом городе Нинбо восточнокитайской провинции Чжэцзян, все они были госпитализированы, информация о погибших пока не подтверждается, сообщает утром в воскресенье Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел в районе Цзянбэй в воскресенье около 9.00 (4.00 мск).

Масштаб разрушений пока непонятен, ряд СМИ публикую фотографии, на которых видно, что пострадало лишь одно здание, у стоящих вблизи автомобилей выбиты стекла, вокруг разбросаны мусор и обломки. При этом телеканал CGTN опубликовал 20-секундное видео, на котором оказаны несколько разрушенных зданий и искореженных автомобилей, крупные обломки.

#BREAKING: Big explosion occurred at Jiangbei District, Ningbo City of east China's Zhejiang province. Casualties feared. Rescuers at scene. pic.twitter.com/kAVQ9OUmxu — People's Daily,China (@PDChina) 26 ноября 2017 г.

​Центральное телевидение Китая также опубликовало видео, на котором показаны разрушенные здания, из которых спасатели выносят пострадавших.

Причина взрыва пока неизвестна, на мете работают 16 пожарных расчетов, спасатели и медики. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.