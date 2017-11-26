СМИ сообщили о взрыве в китайском городе Нинбо

ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Взрыв произошел в одном из зданий портового города Нинбо восточной китайской провинции Чжэцзян, по предварительным данным, в результате инцидента есть раненые и погибшие, сообщает телеканал CGTN.

Взрыв произошел в районе Цзянбэй в воскресенье около 9.00 (4.00 мск), как видно на снимках в соцсетях, сделанных очевидцами, взрыв был не особо разрушительным, на первом этаже здания взрывной волной выбило двери-рольставни, возле здания разбросан мусор.

#BREAKING: Big explosion occurred at Jiangbei District, Ningbo City of east China's Zhejiang province. Casualties feared. Rescuers at scene. pic.twitter.com/kAVQ9OUmxu — People's Daily,China (@PDChina) 26 ноября 2017 г.

​Причина взрыва пока неизвестна, на мете работают пожарные, спасатели и медики, сотрудники правоохранительных органов начали расследование.