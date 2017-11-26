МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков в своем Facebook прокомментировал действия 58-й бригады ВСУ, солдаты которой пытались выйти на позиции самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в Донбассе.

"Это не было рейдом. У меня кроме матов по этой истории слова нет. Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил. Никто так и не понял зачем они поперли", — написал Бирюков, отвечая на комментарии пользователей под своим постом.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил 23 ноября, что две диверсионные группы, состоящие из 15 человек, в районе населенного пункта Фрунзе попытались выйти на позиции ополченцев для совершения провокаций. По данным Народной милиции, при выдвижении личный состав одной из диверсионно-разведывательных групп подорвался на мине, в результате трое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения.

Один из раненых сутки пролежал в траншее, где был обнаружен ополченцами ЛНР, после чего доставлен в больницу города Кировска. "Брошенный своими сослуживцами, (он) лишь благодаря нашим военнослужащим был эвакуирован и остался в живых", — пояснил Марочко.

По его словам, для прикрытия эвакуации погибших и раненых украинские силовики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и минометов. "Мы наблюдали за процессом выдвижения противника и готовились отразить его провокации", — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.