МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе до конца жизни будет получать около 150 тысяч долларов ежемесячно, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник в правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF).

По данным издания, соглашение об уходе с поста президента предусматривает наделение Мугабе юридическим иммунитетом, а также гарантирует денежные выплаты. В частности, экс-президент сразу же "получит 5 миллионов долларов", после чего в ближайшие месяцы новые зимбабвийские власти осуществят еще несколько переводов Мугабе.

По подсчетам газеты, в общей сложности экс-президент Зимбабве может получить до 10 миллионов долларов. Помимо этого соглашение предусматривает ежемесячную зарплату для Мугабе в размере 150 тысяч долларов.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе, а его самого взяли под домашний арест. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии. Мугабе отказывался уходить в отставку добровольно, однако во вторник все же объявил о ней, после того как ZANU-PF постановила начать процедуру импичмента в парламенте.

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией на пост президента, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.