Сильный ветер мешает поискам пропавшей аргентинской подводной лодки

МЕХИКО, 26 ноя – РИА Новости. Мощный ветер мешает приступить к поискам пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" с применением американской мини-субмарины.

Как отмечает агентство Telam, ветер не давал морским специалистам возможности поднять мини-субмарину на борт норвежского судна, которое должно отчалить с ней к месту проведения поисково-спасательной операции. Скорость ветра достигает сейчас в районе порта Комодоро-Ривадавия порядка 50 километров в час.

Канал Todo Noticias в свою очередь отмечает, что судно с подлодкой на борту должно отчалить в течение 24 часов, а в район поисков прибыть во вторник. Именно эта мини-субмарина способна спасти подводников, если "Сан-Хуан" будет обнаружен на глубине до 650 метров. У нее есть возможность поднять на поверхность за один раз 16 человек.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Энрике Бальби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".