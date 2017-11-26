Сильный ветер мешает поискам пропавшей аргентинской подводной лодки

МЕХИКО, 26 ноя – РИА Новости. Мощный ветер мешает приступить к поискам пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" с применением американской мини-субмарины.
Как отмечает агентство Telam, ветер не давал морским специалистам возможности поднять мини-субмарину на борт норвежского судна, которое должно отчалить с ней к месту проведения поисково-спасательной операции. Скорость ветра достигает сейчас в районе порта Комодоро-Ривадавия порядка 50 километров в час.
Канал Todo Noticias в свою очередь отмечает, что судно с подлодкой на борту должно отчалить в течение 24 часов, а в район поисков прибыть во вторник. Именно эта мини-субмарина способна спасти подводников, если "Сан-Хуан" будет обнаружен на глубине до 650 метров. У нее есть возможность поднять на поверхность за один раз 16 человек.