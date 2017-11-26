МЕХИКО, 26 ноя – РИА Новости. Начальник базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плате контр-адмирал Габриэль Гонсалес написал заявление об отставке на фоне продолжающихся поисков пропавшей субмарины "Сан-Хуан", сообщает агентство Telam.

По данным агентства, свое заявление Гонсалес написал три дня назад. Именно он отвечает за общение с родными пропавших подводников и доведение до их сведения последних новостей о поисках подлодки.

Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил журналистам, что пока у него нет официальной информации об отставке контр-адмирала.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту подлодки — 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Бальби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела в Аргентину для участия в поиске подлодки "Сан-Хуан". В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей назначен глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.