На пропавшей в Аргентине подлодке было 44 человека вместо положенных 37

МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА (Аргентина), 26 ноя – РИА Новости. В пропавшей подводной лодке ВМС Аргентины "Сан-Хуан" вместо положенных 37 членов экипажа находились 44 человека, причем лишние семеро человек не были подводниками, сообщил РИА Новости брат одного из младших офицеров субмарины.

"Всего на подлодке было 37 постоянных мест экипажа, но поплыли в этот раз 44 человека", — сказал он.

В число этих семи человек вошли два боевых пловца из подразделения спецназначения ВМС Аргентины Buzos tacticos, а также сотрудник флотской службы разведки. Эту информацию родственник подводника получил от супруги разведчика, который находился на лодке.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела в Аргентину для участия в поиске подлодки "Сан-Хуан". В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей назначен глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.