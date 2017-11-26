МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Евросоюз в обмен на выгодные финансовые условия сделки по Brexit может вынудить Великобританию включить в свое законодательство новые нормы и законы ЕС, которые вступят в силу после марта 2019 года, сообщает газета Independent.

В распоряжение издания попал документ, составленный главным европейским переговорщиком Мишелем Барнье и представителями 27 стран-членов ЕС. Согласно документу, Брюссель потребует, чтобы выход Великобритании из Европейского союза сопровождался "автоматическим признанием Соединенным Королевством новых норм ЕС", которые будут приняты после Brexit.

Как пишет газета, в рамках нового плана у Британии "не будет никаких институциональных прав, она не будет представлена в институтах", а также ее лишат "права голоса". В конечном счете, поясняет издание, Соединенному Королевству придется соблюдать новые европейские законы, составленные в интересах стран-членов ЕС, и даже включить эти нормы в британское законодательство, при этом не имея возможности контролировать их разработку.

Издание отмечает, что эти требования могут вызвать крайнее недовольство у таких сторонников Brexit, как глава МИД Британии Борис Джонсон, министр окружающей среды Майкл Гоув и министр по международной торговле Лиам Фокс.

С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях. При этом, как сообщалось ранее, есть надежда достичь этого прогресса в декабре.

Главным переговорщиком со стороны 27 остающихся в Евросоюзе стран является Мишель Барнье, со стороны Великобритании — министр по делам Brexit Соединенного Королевства Дэвид Дэвис.