МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Евросоюз в обмен на выгодные финансовые условия сделки по Brexit может вынудить Великобританию включить в свое законодательство новые нормы и законы ЕС, которые вступят в силу после марта 2019 года, сообщает газета Independent.
Как пишет газета, в рамках нового плана у Британии "не будет никаких институциональных прав, она не будет представлена в институтах", а также ее лишат "права голоса". В конечном счете, поясняет издание, Соединенному Королевству придется соблюдать новые европейские законы, составленные в интересах стран-членов ЕС, и даже включить эти нормы в британское законодательство, при этом не имея возможности контролировать их разработку.
Издание отмечает, что эти требования могут вызвать крайнее недовольство у таких сторонников Brexit, как глава МИД Британии Борис Джонсон, министр окружающей среды Майкл Гоув и министр по международной торговле Лиам Фокс.
Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях. При этом, как сообщалось ранее, есть надежда достичь этого прогресса в декабре.
Главным переговорщиком со стороны 27 остающихся в Евросоюзе стран является Мишель Барнье, со стороны Великобритании — министр по делам Brexit Соединенного Королевства Дэвид Дэвис.