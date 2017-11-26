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В мире

"Как холокост": Порошенко предложил наказывать за отрицание голодомора

01:1126.11.2017
(обновлено: 01:23 26.11.2017)
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко на мероприятии, приуроченном к дню памяти жертв голодомора. 25 ноября 2017Президент Украины Петр Порошенко на мероприятии, приуроченном к дню памяти жертв голодомора. 25 ноября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина должна принять закон об ответственности за отрицание голодомора и холокоста. Об этом он объявил во время выступления на мероприятии в связи с Днем памяти жертв голодоморов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото.
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Гройсман насчитал три голодомора на Украине

"Не признавать голодомор — так же безнравственно, как отрицать холокост", — сказал Порошенко.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Россия "записав себя в преемницы Советского Союза", должна признать ответственность за преступления СССР и покаяться за голодомор.

"Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него", — приводит слова украинского президента телеканал "112 Украина".

Иезуитская логика

Называть голодомор геноцидом украинского народа аморально, выразил мнение первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Посол Украины пойдет в конгресс США "добиваться правды" о голодоморе

Сенатор назвал обвинения в адрес российского государства "иезуитской логикой" и напомнил, что жертвами голодомора стал "народ всего Советского Союза".

"Мы знаем его [голодомора] причины — это ряд и внешних, и внутренних факторов. Но говорить, что Россия спровоцировала голодомор, чтобы совершить геноцид украинского народа, — это просто аморально", — заявил он в интервью RT.

Кроме того, сенатор призвал Порошенко "четко высказаться по неонацизму" и заняться более масштабными вопросами внутренней политики. По мнению Джабаров, политика, которую проводит президент Украины, может сделать жизнь в стране очень тяжелой.

История вопроса

Украинская ВДНХ. Архивное фото
© РИА Новости / Б. Коробейников
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Как правительство Порошенко сражается с украинской историей
Четвертая суббота ноября на Украине считается Днем памяти жертв голодоморов. Речь идет о голоде, от которого в 1932-1933 годах пострадало население значительной части СССР. Нехватка продовольствия фиксировалась не только на Украине, но и в Поволжье, Центрально-Черноземной области, Казахстане, Западной Сибири, на Северном Кавказе и Южном Урале.

Жертвами голода стали от семи до восьми миллионов человек самых разных национальностей: три — три с половиной миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, два — два с половиной миллиона — в РСФСР.

На Украине голод официально признан "геноцидом украинского народа", который устроило высшее руководство СССР, чтобы побороть национальное сопротивление. В России считают, что такая трактовка носит политизированный и антиисторический характер, и у нее нет иной цели, кроме как посеять раздор между народами.

 

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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
kikaso
Надо всех медиков уже наказывать за отрицание невменяемости Парашенко, ибо это заметно даже и не профессионалу!
01:28
26.11.2017
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Earl Grey
Мне интересно, там что, кто то дверь в психушке не закрыл? Та он президент мира, то армия Украины самая сильная на континенте...
01:26
26.11.2017
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