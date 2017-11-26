"Как холокост": Порошенко предложил наказывать за отрицание голодомора

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина должна принять закон об ответственности за отрицание голодомора и холокоста. Об этом он объявил во время выступления на мероприятии в связи с Днем памяти жертв голодоморов.

"Не признавать голодомор — так же безнравственно, как отрицать холокост", — сказал Порошенко.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Россия "записав себя в преемницы Советского Союза", должна признать ответственность за преступления СССР и покаяться за голодомор.

"Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него", — приводит слова украинского президента телеканал "112 Украина".

Иезуитская логика

Называть голодомор геноцидом украинского народа аморально, выразил мнение первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор назвал обвинения в адрес российского государства "иезуитской логикой" и напомнил, что жертвами голодомора стал "народ всего Советского Союза".

"Мы знаем его [голодомора] причины — это ряд и внешних, и внутренних факторов. Но говорить, что Россия спровоцировала голодомор, чтобы совершить геноцид украинского народа, — это просто аморально", — заявил он в интервью RT.

Кроме того, сенатор призвал Порошенко "четко высказаться по неонацизму" и заняться более масштабными вопросами внутренней политики. По мнению Джабаров, политика, которую проводит президент Украины, может сделать жизнь в стране очень тяжелой.

История вопроса

Четвертая суббота ноября на Украине считается Днем памяти жертв голодоморов. Речь идет о голоде, от которого в 1932-1933 годах пострадало население значительной части СССР. Нехватка продовольствия фиксировалась не только на Украине, но и в Поволжье, Центрально-Черноземной области, Казахстане, Западной Сибири, на Северном Кавказе и Южном Урале.

Жертвами голода стали от семи до восьми миллионов человек самых разных национальностей: три — три с половиной миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, два — два с половиной миллиона — в РСФСР.

На Украине голод официально признан "геноцидом украинского народа", который устроило высшее руководство СССР, чтобы побороть национальное сопротивление. В России считают, что такая трактовка носит политизированный и антиисторический характер, и у нее нет иной цели, кроме как посеять раздор между народами.