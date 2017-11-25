Авария на подлодке "Сан-Хуан" могла произойти еще за день до исчезновения

МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА (Аргентина), 25 ноя — РИА Новости. Авария на пропавшей подводной лодке ВМС Аргентины "Сан-Хуан" могла произойти за день до исчезновения судна, заявил РИА Новости родственник одного из членов экипажа.

По его словам, авария на корабле могла произойти еще во вторник, 14 ноября.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной "Сан-Хуана".

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела в Аргентину для участия в поиске подлодки "Сан-Хуан". В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач.

Старшим группы российских военных спасателей назначен глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.