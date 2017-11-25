Неизвестный пытался с матом и непристойными жестами подрезать кортеж Трампа

ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Неизвестный мужчина в субботу днем попытался помешать проезду кортежа президента США Дональда Трампа в штате Флорида, сообщают журналисты пула Белого дома.

Инцидент произошел, когда Трамп возвращался из гольф-клуба в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

"В какой-то момент мужчина в красном фургоне попытался подрезать кортеж. Местные правоохранители остановили транспортное средство, водитель которого делал непристойные жесты и кричал ругательства", — сообщает журналист, слова которого распространила пресс-служба Белого дома.

Кроме того, на пути кортежа встретились небольшие группы протестующих и сторонников президента. Один из противников держал самодельный плакат "Дон мошенник", а сторонник – "Я горячо поддерживаю президента Трампа".