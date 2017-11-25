Пасечник пообещал направить усилия на восстановление промышленности в ДНР

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил в интервью, что усилия его команды будут направлены на восстановление промышленности и повышение благосостояния населения.

"Любое государство не может существовать без экономики. Это — основа основ, поэтому усилия меня и моей команды будут направлены на поднятие и запуск производства тех промышленных предприятий, которые находятся на территории нашей республики", — сказал Пасечник в эфире ГТРК ЛНР.

Он пообещал уделить внимание восстановлению шахт, которое позволит дать рабочие места жителям Луганска. Также Пасечник считает необходимым повысить благосостояние и уровень жизни людей, живущих в ЛНР.

Пасечник также считает, что экономику нужно "перестраивать на государственный лад" и выводить из тени средства, от которых можно получить высокие налоги и направить их на ремонт дорог, детских садов и т.д.

В пятницу глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, после чего в субботу Народный совет ЛНР официально принял решение утвердить кандидатуру министра госбезопасности Леонида Пасечника на должность и.о. главы ЛНР. Уже в новом качестве Пасечник обозначил дальнейший политический курс республики.