Силовики выпустили по населенным пунктам в ДНР 30 мин

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Украинские силовики в течение часа выпустили более 30 мин калибром 120 миллиметров по населенным пунктам на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики и в северных пригородах Донецка, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Противник обстреливает Сосновское и Ленинское на юге ДНР. Кроме того обстрелам подверглись населенные пункты в северных пригородах Донецка. По Верхнеторецкому использовались минометы 120 и 82 миллиметра, сейчас работают по Спартаку, с 21:00 (мск) выпустили по нам более 30 мин 120 миллиметров", — сказал представитель ведомства.