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В мире

Парламент Египта в понедельник рассмотрит законы по атомной энергетике

22:1825.11.2017
(обновлено: 22:59 25.11.2017)
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© AP Photo / Mulugeta AyeneЗаседание парламента Египта. Архивное фотоЗаседание парламента Египта. Архивное фото
© AP Photo / Mulugeta Ayene

КАИР, 25 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Парламент Египта на общем заседании в ближайший понедельник, 27 ноября, будет голосовать по трем важнейшим законам, которые создадут правовую базу для начала реализации проекта АЭС эд-Дабаа и всего будущего атомной энергетической отрасли Египта, сообщил РИА Новости секретарь комитета по энергетике египетского заксобрания Ас-Сейид Хигази.

Павильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Росатом" ожидает запуска всех контрактов по АЭС в Египте до конца года
"Сегодня комитет по энергетике согласовал три закона, связанных со вступлением Египта в эру мирного использования атомной энергии. Первый закон — это поправки в закон об Управлении атомных станций от 1976 года. Второй — поправки в закон об Управлении атомного и радиационного контроля при кабинете министров, и третий — закон о создании исполнительного механизма по строительству атомных станций. В ближайший понедельник в ходе общего заседания парламента будет голосование по этим трем законам", — сказал депутат.

По его словам, после одобрения пакета "атомных" законов парламентом, они будут предложены президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси для утверждения и последующей публикации в официальной газете. "Тогда можно будет считать, что вся основная законодательная база для грядущей эры мирного атома создана", — добавил Хигази.

Он подчеркнул, что принятие трех законов в области атомной энергетики "очень важны и в рамках подготовки к подписанию контрактов по АЭС с Россией… Подписание контрактов также связано с этими законами. Никаких других законодательных шагов для подписания не требуется. Они помогают Египту спокойно начать новую страницу в истории мирного использования атомной энергии".

Вид на Каир, Египет. Архивное фото
© AP Photo / Manu Brabo
В Минэнерго Египта назвали неприемлемой спешку при строительстве АЭС
Депутат также отметил, что никаких препятствий для начала реализации проекта АЭС эд-Дабаа нет. "Российская сторона выполнила все, что требовалось от нее, египетская — свою часть", — заключил представитель парламентского комитета по энергетике.

По данным египетских СМИ, поправки в закон об Управлении атомных станций Египта должны превратить эту организацию из исследовательской в экономическую, а также позволить властям страны в будущем продавать излишки атомной энергии.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели в 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году. Глава минэнерго Египта Мухаммед Шакер заверил, что подписание пакета контрактов с РФ и начало строительства состоится до конца 2017 года.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Неистовый Одобрямс
Любопытно, и как раз за несколько дней накануне - крупнейший теракт. Кстати, с тех пор как Эрдоган стал опять белым, пушистым, и покладистым - в Турции теракты прекратились. А египтяне страсть как любят торговаться:)))
22:36
25.11.2017
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