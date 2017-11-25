Парламент Египта в понедельник рассмотрит законы по атомной энергетике

КАИР, 25 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Парламент Египта на общем заседании в ближайший понедельник, 27 ноября, будет голосовать по трем важнейшим законам, которые создадут правовую базу для начала реализации проекта АЭС эд-Дабаа и всего будущего атомной энергетической отрасли Египта, сообщил РИА Новости секретарь комитета по энергетике египетского заксобрания Ас-Сейид Хигази.
По его словам, после одобрения пакета "атомных" законов парламентом, они будут предложены президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси для утверждения и последующей публикации в официальной газете. "Тогда можно будет считать, что вся основная законодательная база для грядущей эры мирного атома создана", — добавил Хигази.
Он подчеркнул, что принятие трех законов в области атомной энергетики "очень важны и в рамках подготовки к подписанию контрактов по АЭС с Россией… Подписание контрактов также связано с этими законами. Никаких других законодательных шагов для подписания не требуется. Они помогают Египту спокойно начать новую страницу в истории мирного использования атомной энергии".
По данным египетских СМИ, поправки в закон об Управлении атомных станций Египта должны превратить эту организацию из исследовательской в экономическую, а также позволить властям страны в будущем продавать излишки атомной энергии.
Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели в 25 миллиардов долларов.
Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году. Глава минэнерго Египта Мухаммед Шакер заверил, что подписание пакета контрактов с РФ и начало строительства состоится до конца 2017 года.