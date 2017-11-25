СМИ: Пучдемон начал предвыборную кампанию из Бельгии

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, находясь в Бельгии, объявил о начале своей избирательной кампании в преддверии досрочных выборов, которые пройдут в регионе 21 декабря, сообщает бельгийская газета Soir.

Пучдемон, несмотря на то, что считает введение прямого правления испанских властей в Каталонии незаконным и по-прежнему называет себя действующим председателем женералитета (правительства), тем не менее представит свою кандидатуру на досрочных парламентских выборах в Каталонии 21 декабря от блока "Вместе за Каталонию".

По информации издания, находясь в одной из гостиниц города Брюгге на северо-западе Бельгии, Пучдемон представил свой партийный список.

По словам бывшего каталонского лидера, региональные выборы в Каталонии, запланированные на 21 декабря, должны позволить "ратифицировать" желание каталонцев жить в независимом государстве. "Мы, каталонцы, (во время референдума 1 октября) показали миру, что мы можем и хотим стать независимым государством. И 21 декабря мы должны это ратифицировать", — цитирует газета Пучдемона.

По мнению бывшего главы правительства Каталонии, досрочные выборы являются "важной вехой в истории, которая будет вписана в хронику века".

"Это момент Каталонии, а не политических партий. Это время иерархии и единства", — заключил Пучдемон, подчеркнув, что именно его каталонская европейская демократическая партия (PDeCAT) является единственной политической силой, способной лучше всего управлять сложившейся ситуацией в регионе, пишет газета.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.