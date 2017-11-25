Трагедия на Синае: жертвами теракта в мечети в Египте стали 305 человек

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Число жертв теракта в мечети на Синайском полуострове в Египте достигло 305 человек. Об этом сообщило информагентство МЕНА со ссылкой на заявление египетской генпрокуратуры.

В числе погибших при атаке оказалось 27 детей. Кроме того, еще 128 человек пострадали.

В пятницу террористы атаковали мечеть эр-Роуда на севере Синайского полуострова недалеко от города аль-Ариш. Боевики взорвали бомбу в здании, в котором множество людей собрались на пятничную молитву, а затем расстреливали людей, в панике выбегающих наружу. Они также открыли огонь по автомобилям скорой помощи, прибывшим на место трагедии.

По данным генпрокуратуры Египта, число нападавших достигало 35-30 человек. Террористы держали флаг группировки "Исламское государство"*. Боевики в похожей на военную форме прибыли к зданию на пяти автомобилях и окружили его перед атакой.

В Египте объявили трехдневный траур. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился построить мемориал в память о погибших в результате теракта, о месте и сроках строительства будет объявлено позднее. Кроме того, он поручил правительству выделить семьям жертв по 11 тысяч долларов в виде компенсации. Запланированный ранее на 26 ноября официальный визит ас-Сиси в Оман также отложен на более поздний срок, сообщили египетские СМИ.

Египетские вооруженные силы после нападения на мечеть уничтожили ряд складов с оружием, а также несколько транспортных средств, принадлежавших боевикам. В ходе антитеррористической операции было уничтожено 30 террористов.

По сообщениям СМИ, тела погибших при теракте хоронили в течение нескольких часов. "На небольших грузовиках тела вывозили на кладбище, и так пять часов подряд", — сообщило издание "Сама ньюз".

Имам мечети эр-Роуда Мухаммед Абель Фаттах Зарик, который был ранен при нападении, рассказал газете "Аль-Фаджр", что теракт произошел перед самым началом пятничной молитвы. Стрельбы продолжалась 10-20 минут. По его словам, до трагедии в его адрес приходили угрозы с требованием прекратить работу в мечети. Местные жители считают, что их мечеть стала целью террористов, поскольку в адрес проживающей здесь суфийской общины также неоднократно поступали угрозы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.