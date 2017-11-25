Власти Пакистана готовы начать диалог с протестующими в любое время

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноя — РИА Новости. Власти Пакистана готовы приостановить силовую операцию и сесть за стол переговоров с протестующими в любой момент, заявил в субботу глава МВД страны Ахсан Икбал.

"Правительство готово начать переговоры (с протестующими) в любое время", — заявил Икбал, слова которого приводит местный телеканал Geo TV.

В столице Пакистана уже неделю проходят массовые протесты. Поводом для них послужило решение властей внести поправки в закон о выборах, которые спровоцировали недовольство в рядах радикально настроенных мусульман. В полночь 25 ноября истек срок ультиматума властей, согласно которому активисты должны были прекратить протест. В субботу утром полиция начала силовой разгон.

В беседе с журналистами глава МВД страны напомнил, что операция по зачистке улиц Исламабада от религиозных активистов проходит в строгом соответствии с директивой Верховного суда. Икбал также призвал местных жителей "не провоцировать хаос", так как, по словам чиновника, "он будет играть на руку сторонникам заговора против их страны".

Министр заверил, что полиция и военные предпринимают все необходимые меры для того, чтобы минимизировать использование силы в отношении мирного населения.

Согласно последним данным, с начала силовой операции по разгону протестующих в Исламабаде пострадали не менее 200 человек. Из них 90 — сотрудники полиции и бойцы спецподразделений. Сейчас в район Файзабад, где изначально проходила акция исламистов, стянуты дополнительные силы МВД и армии. Ранее профильные властные структуры временно заблокировали вещание частных телеканалов в столице, а также работу практически всех социальных сетей.

По данным Geo TV, обстановка в городе по-прежнему остается напряженной. Кроме того, вскоре после начала операции в Исламабаде спонтанные демонстрации в поддержку религиозных активистов вспыхнули в большинстве крупных городов на территории страны.