Отставка Плотницкого не отразится на обмене пленными, заявил Пасечник

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Отставка Игоря Плотницкого с поста главы самопровозглашенной Луганской народной республики не отразится на процессе обмена пленными, заявил в субботу исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

"На процессе обмена военнопленными отставка Игоря Венедиктовича никак не отразится… Процесс идет. Руководство МВД, Народной милиции проверило всех наших лиц, которые задержаны, находятся на нашей территории и подлежат обмену. В понедельник мне будет предоставлен список, мною утвержден", — сказал он в эфире телеканала "Луганск 24".

Он также отметил, что основная задаче властей ЛНР сейчас — это реализация минских соглашений.

В пятницу глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, после чего в субботу Народный совет ЛНР официально принял решение утвердить кандидатуру министра госбезопасности Леонида Пасечника на должность и.о. главы ЛНР. Уже в новом качестве Пасечник обозначил дальнейший политический курс республики.