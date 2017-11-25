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Жена подозреваемого по делу об убийстве Карлова считает, что его оклеветали

Сюжет:
Убийство российского посла в Анкаре (440)
21:1525.11.2017
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© AP Photo / Burhan OzbiliciПосол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара. Архивное фотоПосол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара. Архивное фото
© AP Photo / Burhan Ozbilici

АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Супруга известного в Турции издателя, журналиста и телепродюсера Хайреддина Айдынбаша, которого турецкая прокуратура подозревает в организации убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, считает, что ее мужа оклеветали.

Бюст Андрея Карлова в посольстве России в Анкаре, Турция. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Алёна Палажченко
В посольстве России в Анкаре открыли бюст Карлова

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что Айдынбаш был доставлен в здание суда Анкары, где его допросил ведущий расследование дела об убийстве Карлова прокурор Адем Акынджи. После этого суд вынес решение об аресте подозреваемого, которому было предъявлено обвинение в организации убийства посла.

"Задержание и предъявление таких обвинений Хайреддину Айдынбашу, известному в Турции и России журналисту, который даже в самые трудные времена выступал за развитие российско-турецких отношений и скорейшее преодоление двустороннего кризиса, направлено на то, чтобы вновь поссорить Россию и Турцию. Мы не знаем, кто за этим стоит, но мой муж задержан совершенно незаслуженно", — сказала РИА Новости Екатерина Айдынбаш, имеющая российское гражданство.

Алексей Ерхов. Архивное фото
© Фото : Босфор/Метин Акбаш
В Турции приняты дополнительные меры для охраны российских учреждений

По ее словам, она верит в то, что "турецкое правосудие найдёт и накажет настоящих виновных в убийстве Андрея Геннадьевича Карлова".

Айдынбаш — бывший продюсер выходящей на турецком государственном телеканале TRT Avaz программы Eko Avaz, глава издательской группы Guru Medya, издатель журналов Türksoy, Gündem Rusya, Gündem Avrasya и гендиректор организации Eurasian House, организовавшей в декабре 2016 года в Москве конференцию "Экономический взгляд на турецко-российские отношения".

Убийство посла России в Турции
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Убийство российского посла в Турции
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