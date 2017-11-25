В Киеве заявили, что ВСУ не наступают, а "улучшают позиции" в Донбассе

КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Украинская сторона в совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявляет, что Вооруженные силы Украины полностью придерживаются минских договоренностей и не продвигались вперед в Донбассе.

Накануне оперативное командование ДНР заявляло о взятии под контроль украинскими силовиками находящихся в нейтральной зоне населенных пунктов Гладосово и Травневое, расположенных в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт и отметили, что в субботу эти села посетят наблюдатели СММ ОБСЕ. Командование ДНР, ссылаясь на данные разведки, сообщило, что силовики, угрожая оружием, препятствуют общению мирных жителей и наблюдателей.

"Украинская сторона СЦКК информирует: подразделения ВС Украины не совершали продвижения вперед. Силы АТО полностью придерживаются минских договоренностей. Подразделения ВС Украины в зоне проведения АТО могут совершенствовать свои позиции на линии разграничения сторон в рамках минских договоренностей", — говорится в сообщении СЦКК на странице пресс-центра военной операции силовиков в Facebook