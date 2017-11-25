ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. США в субботу предупредили Пакистан о последствиях решения об освобождении лидера исламистов Хафиза Саида.

Саид является лидером и основателем организации "Джамаат-уд-Дава" — политического крыла базирующейся в Пакистане исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба" (признана террористической в РФ), которую в Индии считают виновной в организации теракта в Мумбаи в 2008 году.

Хафиз Мухаммед Саид вышел в среду на свободу в Пакистане после почти 10 месяцев домашнего ареста.

"Освобождение Саида после того, как Пакистан не предъявил ему обвинений, вызывает глубокую обеспокоенность относительно приверженности Пакистана борьбе с международным терроризмом и утверждений о том, что Пакистан не будет предоставлять убежище террористам на своей территории. Если Пакистан не примет мер для законного задержания Саида и предъявления ему обвинения в его преступлениях, это бездействие будет иметь последствия для двусторонних отношений и для репутации Пакистана во всем мире", — говорится в заявлении Белого дома.

"Политика президента Дональда Трамп в Южной Азии ясно дает понять, что Соединенные Штаты стремятся к конструктивным отношениям с Пакистаном, но ждут решительных действий против боевиков и террористических групп на пакистанской территории, которые представляют угрозу для региона. Освобождение Саида — это шаг в неправильном направлении", — отмечается в заявлении.

В Белом доме также напомнили, что "Лашкар-и-Таиба*" признана в США террористической группировкой и ранее США предлагали 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении Саида.

Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек, включая шестерых граждан США.

В январе этого года власти Пакистана взяли Саида под домашний арест. Это произошло через день после того, как "Джамаат-уд-Дава*" и связанный с ней благотворительный фонд были включены в список террористических организаций министерством внутренних дел. Срок ареста продлевался несколько раз, но развития расследование властей в отношении Саида не получило.

*Террористическая организация, запрещена в России