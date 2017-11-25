В центре Брюсселя полиция задержала 12 участников беспорядков

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Полиция Брюсселя задержала 12 человек из группы молодежи, громившей витрины магазинов и полицейские автомобили на одной из торговых улиц в центре Брюсселя, сообщает издание Soir со ссылкой на заявление стражей порядка.

По данным полиции, беспорядки начались после завершения манифестации в поддержку оказавшихся в Ливии мигрантов.

"Тридцать молодых людей, участвовавших в манифестации, скрыли лица и направились в сторону (метро) "Луиз", где они нанесли ущерб магазинам", — сообщила официальный представитель полицейского округа Ильзе Ван де Кере.

При этом телерадиокомпания RTBF сообщает о 20 задержанных. По ее информации, в операции участвовало полицейское подразделение по борьбе с уличными беспорядками, были привлечены водомет и вертолет.

В свою очередь, глава бельгийского МВД Ян Ямбон заявил, что организаторы беспорядков "вновь повели себя неприемлемо".

"Полиция Брюсселя должна пресечь грабежи и арестовать как можно больше людей (участвовавших в беспорядках – ред.). Никаких послаблений. Федеральная полиция готова помочь", — написал министр в Twitter

В ноябре по бельгийской столице прокатилась волна беспорядков. Самые масштабные погромы произошли 11 ноября, когда около 300 болельщиков сборной Марокко по футболу, празднуя выход команды на чемпионат мира 2018 года в России, устроили беспорядки в Брюсселе. Пострадали около 20 полицейских, которых участники беспорядков забрасывали камнями. Был сожжен как минимум один автомобиль, разбиты витрины и разграблены несколько торговых точек. Полиция применила водометы.

🇧🇪 #BRUXELLES: Des dizaines d'individus dégradent des magasins aux abords de la place Louise, la police anti-émeute déployée, au moins 12 personnes interpellées. pic.twitter.com/LgwU9KXx8c — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 25 ноября 2017 г.

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