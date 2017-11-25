В Грузии 27 ноября объявили днем траура по жертвам пожара в Батуми

ТБИЛИСИ, 25 ноя — РИА Новости. Власти Грузии объявили 27 ноября днем траура из-за произошедшей трагедии в Батумской гостинице, где в ходе пожара погибли 11 человек и более 20 пострадали, сообщает пресс-служба правительства.

Пожар в гостинице "Леогранд" возник в пятницу вечером, его жертвами стали 11 человек. По данным грузинского Первого канала, пожар начался в спа-центре, где находились участницы конкурса "Мисс Грузия". Все они были эвакуированы и не пострадали. По данным МВД, прокуратура начала расследование. Предварительно основной причиной гибели людей считается несоблюдение норм безопасности: у здания не было пожарной лестницы.

"Согласно решению премьер-министра Георгия Квирикашвили и грузинского правительства, 27 ноября 2017 года объявлено на территории Грузии днем траура. Правительство Грузии вместе с населением страны скорбит в связи с трагедией и гибелью людей в гостинице "Леогранд" в Батуми", — сказано в заявлении, распространенном в субботу.

По данным ведомства, в этот день в знак памяти по погибшим по всей стране будут спущены государственные флаги.

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